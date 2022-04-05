Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine'ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı
Mine Tugay'dan bornozlu pozunu paylaşmaya doyamadı! Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi. Bornozuyla kamera karşısına geçen Tugay, aynı pozu tekrar yayınlayarak bir kez daha adından söz ettirdi. Tugay'ın iddialı pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...
05.04.2022 18:12 - Son Güncelleme: 05.04.2022 18:12
Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.