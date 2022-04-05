RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine'ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine'ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

Mine Tugay'dan bornozlu pozunu paylaşmaya doyamadı! Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi. Bornozuyla kamera karşısına geçen Tugay, aynı pozu tekrar yayınlayarak bir kez daha adından söz ettirdi. Tugay'ın iddialı pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...

05.04.2022 18:12 - Son Güncelleme: 05.04.2022 18:12
Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine’ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine’ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi.

Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine’ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

Instagram'ın anılar özelliğini kullanan Tugay, bornozlu pozunu tekrar yayınlayarak bir kez daha adından söz ettirdi.

Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine’ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

Tugay'ın iddialı pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın paylaşım tarihine giderek ünlü oyuncu için yorumda bulundu.

Mine Tugay’dan bornozlu paylaşım! O pozu paylaşmaya doyamayan Mine’ye bakın sosyal medyada gündem oldu! Yorum üstüne yorum yağdı

4 yıl önce yayınlanan paylaşım, kısa sürede tekrardan gündeme gelerek sosyal medyada çok konuşuldu.

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