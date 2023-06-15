Mine Tugay'dan bikinisiyle havuz başında şov! 44 yaşındaki Mine Tugay'ın olay pozuna bomba yorum: "Bu nasıl bir gen arkadaş"
Mine Tugay'dan bikinisiyle havuz başında şov! 44 yaşındaki Mine Tugay'ın olay pozuna sosyal medyada yapılan yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Estetiksiz haliyle Mine Tugay geçtiğimiz haftalarda çok konuşulmuştu. Bu kez yaz paylaşımıyla dikkat çeken Mine Tugay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mine Tugay'ı görenler "Bu nasıl bir gen arkadaş" , "İkimizi yan yana koysalar ben kendime insan demem" yorumları yaptı.
15.06.2023 17:17 - Son Güncelleme: 15.06.2023 17:23
"BU NASIL BİR GEN ARKADAŞ"
Mine Tugay'dan bikinisiyle havuz başında şov! 44 yaşındaki Mine Tugay'ın olay pozuna bomba yorumlar geldi.
Gülbeyaz, Medcezir, Behzat Ç. ve daha birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını dizisinde yer almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmeyi başaran Mine Tugay geçtiğimiz haftalarda değişimiyle dikkat çekmişti.
MİNE TUGAY'IN YÜZÜNE NE OLDU?
Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen Mine Tugay'ın son hali hiç beğenilmemişti.
Hayranları Mine Tugay'ın bu görüntüsüne, "Arı mı sokmuş?", "Ne olmuş böyle?" , "Güzelliğine yazık etti" yorumları yaparken ünlü isimden açıklama niteliğinde bir paylaşım gelmişti.