Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”
Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir takipçisi Tugay için "Abla çok iyisin" yorumunda bulunurken bir diğeri "Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun" ifadelerini kullandı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
14.06.2022 01:45 - Son Güncelleme: 14.06.2022 01:45
Gülbeyaz dizi ile ilk kez televizyonda boy gösteren Mine Tugay; Medcezir, Zalim İstanbul, Paramparça gibi yapımlarla hafızalara kazındı.