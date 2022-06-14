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Haberler Magazin Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir takipçisi Tugay için "Abla çok iyisin" yorumunda bulunurken bir diğeri "Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun" ifadelerini kullandı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

14.06.2022 01:45 - Son Güncelleme: 14.06.2022 01:45
Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Gülbeyaz dizi ile ilk kez televizyonda boy gösteren Mine Tugay; Medcezir, Zalim İstanbul, Paramparça gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

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Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Ünlü oyuncu, özellikle Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarla magazin gündeminde yer aldı.

Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”

Tugay, yatakta verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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