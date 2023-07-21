Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...
Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Vücudunu saran siyah tulumuyla kamera karşısına geçen Tugay, ayna karşısında verdiği pozlarla çok konuşuldu. İşte "Biraz forma girmek lazım" diye Mine Tugay'ın yatak odası paylaşımı...
21.07.2023 16:12 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:19
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Fit haliyle dikkat çeken Mine Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gördü.