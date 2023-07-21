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Haberler Magazin Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Vücudunu saran siyah tulumuyla kamera karşısına geçen Tugay, ayna karşısında verdiği pozlarla çok konuşuldu. İşte "Biraz forma girmek lazım" diye Mine Tugay'ın yatak odası paylaşımı...

takvim.com.tr
21.07.2023 16:12 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:19
Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Tugay, yatak odasında çektiği görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Düzenli olarak spor yapan Tugay, siyah tulumuyla kamera karşısına geçti ve "Biraz forma girmek lazım. Sporsuz olmuyor efendim. O vakit let's go" ifadelerini kullandı.

Mine Tugay yatak odasından paylaştı! “Biraz forma girmek lazım” deyip ayna karşısında şov yaptı! Tüm vücudunu saran tulumuyla...

Fit haliyle dikkat çeken Mine Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gördü.

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