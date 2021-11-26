Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu
Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatak odası pozlarını yayınlayan Tugay, adeta ortalığı yıktı geçti. İşte Mine Tugay'ın süper minisiyle verdiği o pozlar...
26.11.2021 19:15
- Son Güncelleme: 26.11.2021 19:15
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.