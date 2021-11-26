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Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatak odası pozlarını yayınlayan Tugay, adeta ortalığı yıktı geçti. İşte Mine Tugay'ın süper minisiyle verdiği o pozlar...

26.11.2021 19:15 - Son Güncelleme: 26.11.2021 19:15
Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

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Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yerini aldı.

Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Siyah minisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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