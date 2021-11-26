Mine Tugay yatak odası pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Elini korkak alıştırmadı süper minisiyle peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi.