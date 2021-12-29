Mine Tugay vücudunu saran süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! 43’lük Mine’ye bakın elbisesi ayrı pozları ayrı olay oldu
Mine Tugay vücudunu saran süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Medcezir dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ve son olarak Zalim İstanbul'da boy gösteren ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. 43 yaşındaki Tugay, 3,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Mine Tugay, kıyafetinin yanı sıra verdiği pozlarla da çok konuşuldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
29.12.2021 18:53
- Son Güncelleme: 29.12.2021 18:53
Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Mine Tugay, kıyafetinin yanı sıra verdiği pozlarla da çok konuşuldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Mine Tugay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum ve beğeni de bulundu.