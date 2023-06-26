Mine Tugay turuncu üçgen bikinisiyle paylaştı yılları geriye sardı "Kalp ilacımı alayım" 44'lük Mine genç kızları solladı geçti
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olmuş dizideki görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirmişti. Ardından uzun süredir bir sağlık problemiyle uğraştığını dile getiren Tugay yaz sezonunu açtı. Sonra olarak turuncu bikinisiyle havuz paylaşımı yapan Tugay yine çok konuşuldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
26.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:12
Uzun süren ekran sessizliğini Yalı Çapkını ile bozan 44 yaşında Mine Tugay, sosyal medyayı sallayan pozlarına bir yenisini daha ekledi. İşte haberin detayları...
44 yaşındaki Mine Tugay, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" demişti.