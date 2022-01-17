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Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu

Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'ın hatırlatmalarından faydalanarak geçmiş yıllara ait karelerini tekrar gündeme getirmeyi de ihmal etmiyor. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tugay, son olarak 2019 yılında yayınladığı bir fotoğrafı tekrar takipçileriyle paylaştı. Takipçilerini iki sene öncesine götüren Tugay'ın sütyensiz pozu ise çok konuşuldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

17.01.2022 21:20 - Son Güncelleme: 17.01.2022 21:20
Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuş ve son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu

Instagram'ın hatırlatmalarından faydalanarak geçmiş yıllara ait karelerini tekrar gündeme getirmeyi ihmal etmeyen Tugay, son olarak 2019 yılında yayınladığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu

Takipçilerini iki sene öncesine götüren Tugay'ın sütyensiz pozu kısa sürede gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı.

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