Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Takipçilerini iki sene öncesine götürdü sütyensiz pozu olay oldu
Mine Tugay tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'ın hatırlatmalarından faydalanarak geçmiş yıllara ait karelerini tekrar gündeme getirmeyi de ihmal etmiyor. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tugay, son olarak 2019 yılında yayınladığı bir fotoğrafı tekrar takipçileriyle paylaştı. Takipçilerini iki sene öncesine götüren Tugay'ın sütyensiz pozu ise çok konuşuldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
17.01.2022 21:20
- Son Güncelleme: 17.01.2022 21:20
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuş ve son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.