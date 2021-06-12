Mine Tugay süper mini şortuyla objektif karşısına geçti! ‘Annem çok kızardı bana’ dedi cesur pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu
Mine Tugay süper mini şortuyla objektif karşısına geçti! 'Annem çok kızardı bana' dedi… Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, yine Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Süer mini şortuyla objektif karşısına geçen Tugay, paylaşımının altına düştüğü notla ise dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
12.06.2021 21:51
- Son Güncelleme: 12.06.2021 21:51
Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, mini şortuyla balkon korkuluklarına çıkarak verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Tugay, paylaşımının altına ise Çocukluğu ağaç tepelerinde geçmiş biri olarak… Annem ne çok kızardı bana; İn aşağı kızım, düşeceksin!" notunu ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Takipçileri Tugay'a "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkarır" yorumlarında bulundu.
İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın o paylaşımı…