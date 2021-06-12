Mine Tugay süper mini şortuyla objektif karşısına geçti! ‘Annem çok kızardı bana’ dedi cesur pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Mine Tugay süper mini şortuyla objektif karşısına geçti! 'Annem çok kızardı bana' dedi… Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, yine Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Süer mini şortuyla objektif karşısına geçen Tugay, paylaşımının altına düştüğü notla ise dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

12.06.2021 21:51 - Son Güncelleme: 12.06.2021 21:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





