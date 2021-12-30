Mine Tugay siyah mayosuyla ortalığı yıktı geçti! İlişkisini tek bir fotoğrafla özetleyen Mine’ye bakın havuz pozuyla çok konuşuldu
Mine Tugay siyah mayosuyla ortalığı yıktı geçti! Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, bir süreliğine ekranlara ara verdi. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız vererek sevenleriyle etkileşim halinde kalan Tugay, Instagram'da yayınladığı iddialı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Tugay, Instagram'ın son günlerde moda olan akımına ayak uydurarak "Patili dostunla ilişkinin tek bir fotoğrafla özeti" etiketiyle yaz aylarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen Tugay'ın havuz pozu ise sosyal medyayı salladı.
30.12.2021 22:43
- Son Güncelleme: 30.12.2021 22:43
Ünlü oyuncu Mine Tugay, Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü Tugay, bir süreliğine ekranlara ara verdi.