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Haberler Magazin Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Medcezir dizsiyle yıldızı parlayan Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şezlongda sere serpe uzanarak poz veren Tugay, "Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?" notunu düştüğü paylaşımıyla dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

25.03.2022 18:28 - Son Güncelleme: 25.03.2022 18:28
Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu.

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Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Tugay, şezlongda verdiği pozla yine çok konuşuldu.

Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Tugay, evcil köpeğini kucağına alarak şezlongda verdiği bir pozu "Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Mini tulumuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Mine Tugay şezlong pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Bahar geldi mi dersin tatlı çocuk?” dedi dakikalar içinde binlerce yorum aldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Mine Tugay iltifat yağmuruna tutuldu.

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