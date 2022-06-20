Mine Tugay rengarenk bikinisiyle kasıp kavurdu 'bu kadar güzel olmak zorunda mısın' Alev gibi saçlarıyla...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşüyor sık sık. Oldukça cesur kıyafetleriyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sunan ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartan Mine Tugay'dan bu kez bikinili yaz paylaşımı geldi. Fit haliyle gençlere taş çıkaran Tugay için "Sen bu kadar güzel olmak zorunda mısın?" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
20.06.2022 14:58 - Son Güncelleme: 20.06.2022 14:58
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Gülümse Kaderine ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'dan bikinili poz geldi.