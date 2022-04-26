RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Mine Tugay minisini çekti, bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da boy gösteren Mine Tugay, uzun zamandır herhangi bir projede yer almadı. Şimdilerde yeni dizisi için çekimlere başlayan Tugay, televizyondan uzak olduğu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine gündem oldu. Süper minisi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu yayınlayan 43 yaşındaki Mine Tugay, sosyal medyaya damga vurdu.

26.04.2022 01:48 - Son Güncelleme: 26.04.2022 01:48
Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve son olarak Zalim İstanbul'da boy göstermişti.

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Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Tugay, televizyondan uzak olduğu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine gündem oldu. Tugay, süper minisi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma, ünlü oyuncunun takipçilerinden yorum yağdı.

Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı

Takipçileri, Mine Tugay için "Hiç yaşlanmıyorsun", "Çok güzelsin", "Kuğu gibisin" yorumlarında bulundu.

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