Mine Tugay minisini çekti bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın yorum üstüne yorum yağdı
Mine Tugay minisini çekti, bacak bacak üstüne atarak pozunu verdi! Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da boy gösteren Mine Tugay, uzun zamandır herhangi bir projede yer almadı. Şimdilerde yeni dizisi için çekimlere başlayan Tugay, televizyondan uzak olduğu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine gündem oldu. Süper minisi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu yayınlayan 43 yaşındaki Mine Tugay, sosyal medyaya damga vurdu.
26.04.2022 01:48 - Son Güncelleme: 26.04.2022 01:48
Ünlü oyuncu Mine Tugay, Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve son olarak Zalim İstanbul'da boy göstermişti.
Takipçileri, Mine Tugay için "Hiç yaşlanmıyorsun", "Çok güzelsin", "Kuğu gibisin" yorumlarında bulundu.