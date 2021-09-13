Vav TV İzle
Haberler Magazin Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çimlere sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken Tugay'ın makyajsız hali dikkat çekti. En doğal halini yakın çekim takipçilerinin beğenisine sunan Tugay, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte mine Tugay'ın o paylaşımı...

13.09.2021 21:11 - Son Güncelleme: 13.09.2021 21:11
Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Tugay, mini şortuyla çimlere sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu.

Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

İşte başta Mine Tugay'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Sinem Kobal

SON DAKİKA