Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Makyajsız halini gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı
Mine Tugay mini şortuyla çimlere sere serpe uzandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çimlere sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken Tugay'ın makyajsız hali dikkat çekti. En doğal halini yakın çekim takipçilerinin beğenisine sunan Tugay, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte mine Tugay'ın o paylaşımı...
13.09.2021 21:11
- Son Güncelleme: 13.09.2021 21:11
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.