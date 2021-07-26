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Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu

Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirmeyi başardı. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Tugay, havuzda yüzen köpeğini beklerken derin dekoltesi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun havuz başında verdiği poz, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşıldı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...

26.07.2021 20:23 - Son Güncelleme: 26.07.2021 20:23
Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu

Ünlü oyuncu son olarak, havuzda yüzen köpeğini beklerken verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu

Derin dekoltesi ile dikkat çeken oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu

Ünlü oyuncunun havuz başında verdiği poz, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken çok sayıda Instagram hesabı tarafından da paylaşıldı.

Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu

İşte Mine Tugay'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...