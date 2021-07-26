Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Derin dekoltesi ile olay oldu sosyal medya yine onu konuştu
Mine Tugay makyajını yaptı havuz başına indi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirmeyi başardı. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Tugay, havuzda yüzen köpeğini beklerken derin dekoltesi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun havuz başında verdiği poz, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşıldı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...
26.07.2021 20:23
- Son Güncelleme: 26.07.2021 20:23
Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.