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Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 43 yaşındaki Mine’yi gören dönüp bir daha baktı ‘20’likleri cebinden çıkarır’

Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. 3.5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Tugay, bu kez kumsal paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Spor taytıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun fit halini görenler '20'likleri cebinden çıkarır' yorumunda bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...

24.12.2021 18:20 - Son Güncelleme: 24.12.2021 18:20
Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 43 yaşındaki Mine’yi gören dönüp bir daha baktı ‘20’likleri cebinden çıkarır’

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, .5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 43 yaşındaki Mine’yi gören dönüp bir daha baktı ‘20’likleri cebinden çıkarır’

İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen ünlü oyuncu, son olarak kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 43 yaşındaki Mine’yi gören dönüp bir daha baktı ‘20’likleri cebinden çıkarır’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda Tugay adeta övgü yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 43 yaşındaki Mine’yi gören dönüp bir daha baktı ‘20’likleri cebinden çıkarır’

Fit haliyle takipçilerinden tam not alan 43 yaşındaki Tugay için "20'likleri cebinden çıkarır", "Ateş ediyor", "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

Mine Tugay kumsal pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 43 yaşındaki Mine’yi gören dönüp bir daha baktı ‘20’likleri cebinden çıkarır’

İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...

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