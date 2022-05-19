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Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı

Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle görenleri kıskandıran Tugay, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

19.05.2022 20:27 - Son Güncelleme: 19.05.2022 20:27
Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, kısa sürede etkileşim aldı ve gündem oldu.

Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, pozlara yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdırdı.

Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı

Fit haliyle görenleri kıskandıran Tugay için "Gençlere taş çıkartır", "Hiç yaşlanmıyor", "20'likleri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.

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