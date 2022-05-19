Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Fit haliyle görenleri kıskandırdı! Gençlere taş çıkaran Mine ortalığı salladı
Mine Tugay kumsal pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle görenleri kıskandıran Tugay, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
19.05.2022 20:27 - Son Güncelleme: 19.05.2022 20:27
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.