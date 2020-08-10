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Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

Mine Tugay kırmızı bikinili pozuyla sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Geçtiğimiz aylarda gönlünü yapımcı Murat Saygı ile birlikteliğe adım atan 42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'ın, aşkını TAKVİM ortaya çıkartmış ve ardından ikili Bebek'te objektiflere yakalanmıştı. Günlerce konuşulan çiftten Tugay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteri ile dikkat çeken Mine Tugay, dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncunun 'Yaz' paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu ve ünlülerin yaz tatilinden görüntüler...

10.08.2020 16:31 - Son Güncelleme: 10.08.2020 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





