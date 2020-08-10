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Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

Mine Tugay kırmızı bikinili pozuyla sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Geçtiğimiz aylarda gönlünü yapımcı Murat Saygı ile birlikteliğe adım atan 42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'ın, aşkını TAKVİM ortaya çıkartmış ve ardından ikili Bebek'te objektiflere yakalanmıştı. Günlerce konuşulan çiftten Tugay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteri ile dikkat çeken Mine Tugay, dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncunun 'Yaz' paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu ve ünlülerin yaz tatilinden görüntüler...

10.08.2020 16:31 - Son Güncelleme: 10.08.2020 16:42
Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

Medcezir, Zalim istanbul gibi dizilerde gördüğümüz, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 42 yaşındaki Mine Tugay, 'Yaz' paylaşımı ile dikkat çekti. Instagram hesabından denizden çıkarken çekildiği kırmızı bikinili fotoğrafını paylaşan Mine Tugay'a kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

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Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

Yapımcı Murat Saygı ile aşk yaşayan Mine Tugay'ın bikinili pozu beğeni rekoru kırarken, paylaşımının altına yorum yağdı.

Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

İşte Mine Tugay ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

SELİN YENİNCİ

Mine Tugay kırmızı bikinisi ile denizden çıkarken poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'
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