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Haberler Magazin Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

Mine Tugay, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almış ve günlerce adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Tugay'ın sandalye üzerinde verdiği iddialı poz, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bile bile mi gösteriyor" ifadelerini kullanırken bir başkası "Mine abla yaktın yine ortalığı" dedi. İşte Mine Tugay'ın olay olan o pozu...

01.06.2022 00:44 - Son Güncelleme: 01.06.2022 00:44
Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Tugay, siyah elbisesiyle sandalye üzerinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

Tugay'ın havada bacak bacak üstüne attığı pozu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

Tugay'ın paylaşımı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşım, aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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