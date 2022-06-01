Mine Tugay havada bacak bacak üstüne attı! Siyah elbisesiyle verdiği o poz sosyal medyayı ikiye böldü! “Bile bile mi gösteriyor”
Mine Tugay, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almış ve günlerce adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Tugay'ın sandalye üzerinde verdiği iddialı poz, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bile bile mi gösteriyor" ifadelerini kullanırken bir başkası "Mine abla yaktın yine ortalığı" dedi. İşte Mine Tugay'ın olay olan o pozu...
01.06.2022 00:44 - Son Güncelleme: 01.06.2022 00:44
Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.