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Haberler Magazin Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, mor gömleğini uzun siyah çizmeleriyle kombinledi ve verdiği iddialı pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun pozu kısa sürede gündem olurken iddialı paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi. Tugay, daha önce yayınladığı ve beğeni rekorları kırdığı paylaşımlarını tek tek Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Ünlü oyuncunun özellikle 'Esne' notunu düştüğü ve yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktığı spor videosu dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları...

06.09.2021 18:11 - Son Güncelleme: 06.09.2021 18:19
Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, mor gömleği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Mine Tugay'ın bir sonraki sosyal medya hamlesi ise takipçilerinin şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, daha önce yayınladığı ve beğeni rekorları kırdığı paylaşımlarını tek tek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Birbirinden iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Tugay'ın özellikle 'Esne' notunu düştüğü ve yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktığı spor videosu dikkat çekti.

Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı

Aylar önce yayınladığı videoyu tekrar gündeme getiren Mine Tugay, esnekliğiyle hayranlarından bir kez daha tam not aldı.

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