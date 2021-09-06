Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Her paylaşımı ayrı olay oldu yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı
Mine Tugay elini korkak alıştırmadı ne var ne yok paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, mor gömleğini uzun siyah çizmeleriyle kombinledi ve verdiği iddialı pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun pozu kısa sürede gündem olurken iddialı paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi. Tugay, daha önce yayınladığı ve beğeni rekorları kırdığı paylaşımlarını tek tek Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Ünlü oyuncunun özellikle 'Esne' notunu düştüğü ve yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktığı spor videosu dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları...
06.09.2021 18:11
- Son Güncelleme: 06.09.2021 18:19
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, mor gömleği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Mine Tugay'ın bir sonraki sosyal medya hamlesi ise takipçilerinin şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, daha önce yayınladığı ve beğeni rekorları kırdığı paylaşımlarını tek tek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Aylar önce yayınladığı videoyu tekrar gündeme getiren Mine Tugay, esnekliğiyle hayranlarından bir kez daha tam not aldı.