Mine Tugay ‘eğlencelik’ dedi dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı salladı! İltifatlar havada uçuştu gören dönüp bir daha baktı

Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkemeden karar çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Bozkurt hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmışsa da sanığın eyleminin 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek sanığı 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı.