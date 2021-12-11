Mine Tugay ‘eğlencelik’ dedi dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı salladı! İltifatlar havada uçuştu gören dönüp bir daha baktı
Mine Tugay 'Eğlencelik' dedi dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı salladı! Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisine hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderen şahıstan şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncunun şikayeti üzerine açılan davada karar çıktı ve sanık "cinsel taciz" suçundan adli para cezasına çarptırıldı. Mahkemeden çıkan kararla gündeme gelen Tugay, son paylaşımıyla da dikkat çekti. Güzel oyuncu, siyah mini elbisesi ile verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Tugay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
11.12.2021 00:10
- Son Güncelleme: 11.12.2021 00:10
Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkemeden karar çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Bozkurt hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmışsa da sanığın eyleminin 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek sanığı 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı.