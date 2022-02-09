Mine Tugay derin göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 43 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi olay!
Mine Tugay derin göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 43 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi yine olay! Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serezli karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay Instagram paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. Tugay'ı görenler, "Hiç yaş almıyor" diyor...
09.02.2022 15:52
- Son Güncelleme: 09.02.2022 15:59
YİNE MİNE YİNE BOMBA PAYLAŞIMLAR!
Mine Tugay derin göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 43 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi olay!
Başarılı oyuncu Mine Tugay, televizyonların unutulmaz yapımlarından Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak yer alıyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay'ın son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
43 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağıyor. Son olarak sevenlerinin karşısına bu karelerle çıkan Mine Tugay'ı görenler" Hiç yaş almıyor" diyor.
Güzelliği ile hayran bırakan Mine Tugay'ın eski halleri ise yine gündemde... İşte başta Mine Tugay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...