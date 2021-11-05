Mine Tugay dekolteli pozlarıyla gündemde! İddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam etti sosyal medya yandı kavruldu
Mine Tugay dekolteli pozlarıyla gündemde! Medcezir dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tugay, çok konuşulan dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin dekolteli elbisesi ile verdiği iddialı pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
05.11.2021 01:44
- Son Güncelleme: 05.11.2021 01:44
En büyük çıkışını Medcezir dizisiyle yapan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy göstermişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi.