Mine Tugay dapdaracık deri kıyafeti ile vücudunu sardı! Yine derin göğüs dekoltesinden vazgeçemedi sosyal medya çalkalandı
Mine Tugay dapdaracık deri kıyafeti ile vücudunu sardı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tugay, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Mine Tugay, karın bölgesinin açık kaldığı derin göğüs dekolteli deri üstü ve altıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
20.08.2021 23:26
- Son Güncelleme: 20.08.2021 23:44
Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başardı.
Oyuncu için "Mine Tugay eşittir dekolte", "Yine çok iddialısın", "Yandı buralar Mine Hanım" gibi yorumlar yapıldı.