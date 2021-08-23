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Haberler Magazin Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çeken Tugay, çok konuşulan pozlarına yenilerini ekledi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, önce deniz altında verdiği bikinili pozunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Tugay daha sonra ise derin dekolteli beyaz ceketinin içine sütyen giymeden verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Art arda iddialı paylaşımlar yapan Tugay, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Mine Tugay'ın dikkat çeken o pozları...

23.08.2021 19:40 - Son Güncelleme: 23.08.2021 19:40
Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mine Tugay, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.

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Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tugay, ilk olarak deniz altında siyah bikinisi ile verdiği geçmiş tarihli bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Art arda paylaşımlarda bulunan Tugay, daha sonra ise beyaz ceketi ile objektif karşısına geçti ve o karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Derin dekolteli beyaz ceketinin içine sütyen giymeyen Mine Tugay'ın paylaşımları, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Mine Tugay cüretkar pozlarını peş peşe sıraladı! Hem deniz altındaki bikinili fotoğrafını hem sütyensiz pozunu paylaştı ortalık karıştı

Sosyal medya kullanıcıları, Mine Tugay'ın dekolteli ceketi ile verdiği iddialı paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu.

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