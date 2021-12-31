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Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu

Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, yeni yıla özel bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İddialı pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, siyah ceketinin içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçti ve derin göğüs dekolteli pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Tugay'a binlerce yorum yapıldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları...

31.12.2021 20:26 - Son Güncelleme: 31.12.2021 20:26
Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu.

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Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu

İddialı pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, siyah ceketinin içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçti ve derin göğüs dekolteli pozlarını Instagram sayfasında yayınladı.

Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "2021 yordun bizi… 2022 neşeyle, eğlenceyle, sağlıkla gel. Herkese iyi seneler" notunu düştü.

Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Tugay'a binlerce yorum yapıldı.

Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tugay'ın yaşına işaret ederek "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulunurken bir kısmı oyuncunun kıyafetini iddialı bularak eleştirdi.

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