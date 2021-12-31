Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! ‘2021 yordun bizi’ diyen Mine yine çok konuşuldu
Mine Tugay ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yeni yıl pozları olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, yeni yıla özel bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İddialı pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, siyah ceketinin içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçti ve derin göğüs dekolteli pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Tugay'a binlerce yorum yapıldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları...
31.12.2021 20:26
- Son Güncelleme: 31.12.2021 20:26
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu.