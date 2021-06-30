Mine Tugay bahçe pozuyla göz kamaştırdı! Mini şortuyla poz verdi fit hali görenleri kıskandırdı
Mine Tugay bahçe pozuyla göz kamaştırdı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu, mini şortuyla bahçede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun fit hali görenleri kıskandırdı. Takipçileri, ünlü oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu. İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu…
30.06.2021 22:37
- Son Güncelleme: 30.06.2021 22:37
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu, mini şortuyla bahçede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun fit hali ise fit hali görenleri kıskandırdı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Takipçileri ünlü oyuncuya, "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır", "Mine Hanım yine çok güzelsiniz", "Yandı buralar" yorumlarında bulundu.
Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun yaşı ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu.