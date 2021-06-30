Mine Tugay bahçe pozuyla göz kamaştırdı! Mini şortuyla poz verdi fit hali görenleri kıskandırdı

Mine Tugay bahçe pozuyla göz kamaştırdı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu, mini şortuyla bahçede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun fit hali görenleri kıskandırdı. Takipçileri, ünlü oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu. İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu…

30.06.2021 22:37 - Son Güncelleme: 30.06.2021 22:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





