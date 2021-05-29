Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

Mine Koşan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında yer alan Mine Koşan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. "Böyle Ayrılık Olmaz", "Yağmurun Sesine Bak", "Sen Ne Dersen de" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılara imza atan Türk ses sanatçısı Mine Koşan'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte gerçek adı Armina Koşaryan olan Mine Koşan'ın memleketi…

29.05.2021 20:55 - Son Güncelleme: 29.05.2021 20:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





