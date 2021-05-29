Vav TV İzle

Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

Mine Koşan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında yer alan Mine Koşan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. "Böyle Ayrılık Olmaz", "Yağmurun Sesine Bak", "Sen Ne Dersen de" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılara imza atan Türk ses sanatçısı Mine Koşan'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte gerçek adı Armina Koşaryan olan Mine Koşan'ın memleketi…

29.05.2021 20:55 - Son Güncelleme: 29.05.2021 20:55
Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

"Böyle Ayrılık Olmaz", "Yağmurun Sesine Bak", "Sen Ne Dersen de" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılara imza atan Türk ses sanatçısı Mine Koşan, İbo Show'un yeni bölümüne konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

Şarkıları ve güçlü sesiyle dikkat çeken Mine Koşan'ın özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Mine Koşan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Mine Koşan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte gerçek adı Armina Koşaryan olan sanatçının memleketi…

Can Yaman – Yugoslavya