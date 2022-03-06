Mine Çayıroğlu'nun son haline bakın yıllar sonra ortaya çıktı! Çalıkuşu’nun Munise’si 1977'ye kadar altın dönemini yaşamıştı...
Mine Çayıroğlu'nun son haline bakın, yıllar sonra ortaya çıktı! Çalıkuşu'nun Munise'si 1977'ye kadar altın dönemini yaşamıştı... Ekranlarda büyüyen Mine Çayıroğlu bir süredir müzik kariyerine ağırlık vermiş ve dizi / film projelerinden uzak kamıştı. Şimdilerde 43 yaşında olan Mine Çayıroğlu son haliyle gündemde...
Mine Çayıroğlu'nun son haline bakın, yıllar sonra ortaya çıktı! Çalıkuşu'nun Munise'si 1977'ye kadar altın dönemini yaşamıştı... Ünlü isim son haliyle gündemde... Ekranlarda büyüyen ve daha sonra kariyerine müzik alanında devam eden Mine Çayıroğlu, şimdilerde bakın ne yapıyor.
Mine Çayıroğlu'nun ilk set ile tanışması 1984'te "İmparator" filmiyle oluyor. TRT'de 1986 yılında yayınlanan unutulmaz dizi "Çalıkuşu"nda canlandırdığı Munise karakteri oyuncunun adının duyulması ve hafızalara kazınmasını sağlıyor. Çayıroğlu, setlere ilk adım atışını şöyle anlatıyor:
"Küçükken ayna karşısında hep değişik karakterlere bürünürdüm. Annemin kıyafetlerini giyinip oynardım. Onlar içimde bir oyunculuk aşkı olduğunu düşünüp beni o şekilde yönlendirdiler. İlk olarak 6 yaşımda 'İmparator' filminde oynadım. Ondan sonra benden memnun kaldıklarını söylediler. Selma Güneri bana çok destek oldu ve elimden tutup setlere götürdü."
"Onun çevresi de vardı. Bu şekilde başlamış oldum. Oyuncu olarak doğmuşum gibi geliyordu. O küçücük yaşımda kendimi bilinçli bir şekilde oyuncu gibi hissediyordum. Farkındalığım vardı. Bu ne kadar sağlıklı tabii, onu bilmiyorum."
Oyuncu, tüm tanınmışlığa rağmen şımarık bir çocuk olmadığının altını çiziyor:
"Yaşıtlarımdan farklı bir boyuttaydım fakat bunu asla kullanmazdım.Bu aile ve yaradılışla ilgili bir şey. Benim için oyunculuk sadece sevdiğim bir işti. Ama sonuçta okula gittiğim zaman da Mine'ydim. Setteki dünyamı okula taşımadım."
"ALBÜM ÇIKARMAK KARİYERİME ZARAR VERMEDİ"
Mine Çayıroğlu, 2004'te ilk albümü "Zümrüt Gibi"yi çıkardı. Takipçileri, TV'de izledikleri o küçük kızın aniden büyüdüğünü "Zümrüt Gibi" şarkısının klibinde fark etti. Ünlü oyuncu, albümün ortaya çıkışını ise şöyle anlatıyor:
"Albüm, Mete Özgencil imzasına sahiptir. Sesim daha gelişmemişti ve ilk tecrübemdi. İşin mutfağına girip çalışmam gerekiyormuş. Bence müzikle oyunculuk birbirine çok uzak değil. Çok da güzel örneklerimiz var Zuhal Olcay gibi... Çocukluğumda Madonna'nın taklidini yapardım. Hiçbir zaman müzikten uzak büyümedim. Nilgün Serimoğlu'ndan şan dersleri almaya başladım. Serimoğlu bana ayrı bir renk kattı. Beni, sesime inandırdı. Şarkı söylemenin kariyerime zarar verdiğini düşünmüyorum."