Mine Çayıroğlu’nun son haline bakın yıllar sonra ortaya çıktı! Çalıkuşu’nun Munise’si 1977’ye kadar altın dönemini yaşamıştı...

"Onun çevresi de vardı. Bu şekilde başlamış oldum. Oyuncu olarak doğmuşum gibi geliyordu. O küçücük yaşımda kendimi bilinçli bir şekilde oyuncu gibi hissediyordum. Farkındalığım vardı. Bu ne kadar sağlıklı tabii, onu bilmiyorum."

Oyuncu, tüm tanınmışlığa rağmen şımarık bir çocuk olmadığının altını çiziyor:

"Yaşıtlarımdan farklı bir boyuttaydım fakat bunu asla kullanmazdım.Bu aile ve yaradılışla ilgili bir şey. Benim için oyunculuk sadece sevdiğim bir işti. Ama sonuçta okula gittiğim zaman da Mine'ydim. Setteki dünyamı okula taşımadım."