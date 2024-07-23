Milyoner Aile’nin yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın annesine bakın! Neslişah Alkoçlar’dan gelin-kaynana pozu! Hülya Koçyiğit’in torunu...

ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner Aile programının sunucusu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Düzyatan'ın ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu annesi Gülşen Düzyatan ise gelini Neslişah Alkoçlar'ın paylaşımında ortaya çıktı. Alkoçlar'ın gelin-kaynana pozu sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın gözünden sakındığı annesi...
Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kurşun, Koçum Benim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın son adresi ATV'de yayınlanan Milyoner Aile programı oldu.
Salı ve Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi.