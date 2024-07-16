Milyoner Aile’ni yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına bakın! Neslişah Alkoçlar tatilden paylaştı! İlk yorum baldızdan...

ATV'nin yeni yarışma programı Milyoner Aile'nin sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarıyla tatilden paylaşım yaptı. İlk yorum ise Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan geldi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın sır gibi sakladığı çocukları...