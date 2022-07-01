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Haberler Magazin Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyeri kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan ünlü voleybolcu hakkında araştırma yapanlar, Baladın'ın sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını görünce şaştı kaldı. Hande Baladın'ın kendisi gibi ünlü olan o isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu. İşte Hande Baladın'ın kendisi gibi ünlü olan biricik sevgilisi...

01.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 01.07.2022 01:27
Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Son dönemin parlayan isimlerinden olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekti.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan Baladın'ın verdiği aşk pozlarını görünce şaştı kaldı.

Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Hande Baladın'ın kendisi gibi ünlü olan o isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu.

Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

İkili için "Bundan sonra en sevdiğim çift", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

İşte Hande Baladın başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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