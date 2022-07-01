Milli voleybolcu Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim! Aşk pozlarını gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...
Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyeri kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan ünlü voleybolcu hakkında araştırma yapanlar, Baladın'ın sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını görünce şaştı kaldı. Hande Baladın'ın kendisi gibi ünlü olan o isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu. İşte Hande Baladın'ın kendisi gibi ünlü olan biricik sevgilisi...
01.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 01.07.2022 01:27