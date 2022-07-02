Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün
Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kariyeri ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Baladın'ın sevgilisi bir yana sosyal medyada ortaya atıan bir iddia çok konuşuldu. Haberi duyan erkek hayranları çok üzülecek.
02.07.2022 12:21 - Son Güncelleme: 02.07.2022 12:21