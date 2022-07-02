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Haberler Magazin Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kariyeri ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Baladın'ın sevgilisi bir yana sosyal medyada ortaya atıan bir iddia çok konuşuldu. Haberi duyan erkek hayranları çok üzülecek.

02.07.2022 12:21 - Son Güncelleme: 02.07.2022 12:21
Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahadaki başarasının yanında saha dışındaki hayatıyla da dikkat çekiyor.

Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

NİŞANLANIYORLAR MI?

Genç çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Baladın ile Say'ın yaz ayında nişanlanacağı iddia edildi.

İşte Hande Baladın başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia! Önce düğün sonra nişan! Erkek hayranları üzgün

TANER ÖLMEZ

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