Milli futbolcu Yusuf Yazıcı golün kralını attı sevgilisi bakın kim çıktı! Miss Turkey güzeliyle aşkını böyle ilan etti! "1 Nisan şakası değil"
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı golün kralını attı sevgilisi bakın kim çıktı! Miss Turkey güzeliyle aşkını sosyal medyadan ilan eden Yusuf Yazıcı, paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, 2021 yılında Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan ile ilişki yaşadıklarını sosyal medya hesabından '1 Nisan şakası değil' notuyla duyurdu.
01.04.2022 16:54 - Son Güncelleme: 01.04.2022 16:54
"1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL"
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı golün kralını attı sevgilisi bakın kim çıktı! Miss Turkey güzeliyle aşkını böyle ilan etti!
Yusuf Yazıcı, 2021 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Cemrenaz Turhan ile sosyal medya hesabı ınstagram'dan aşkını ilan etti. Yazıcı kalp emojjisiyle paylaştığı gönderiye, "1 Nisan şakası değil" notunu düştü.
CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?
2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.