'Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Della Miles: Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yurt dışından bağış yapan ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'ye övgü yağdırdı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyayı sonuna kadar desteklediğini söyleyen Miles, Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da belirtti. "Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum. " diyen Della Miles, tüm dünyaya ve Türkiye'ye farklı dillerde "Evde kal" mesajı verdi.
"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISI
Miles, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, "Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor" diye konuştu.