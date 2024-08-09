Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte 28 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu’nun memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi. Çinli Yu Wu ile 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkmaya hazırlanan Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 28 yaşındaki milli sporcunun özellikle memleketi merak edilerek "Buse Naz Çakıroğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Buse Naz Çakıroğlu aslen nereliymiş...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, ülkemize büyük gurur yaşattı.
Çinli Yu Wu ile 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkmaya hazırlanan Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Buse Naz Çakıroğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'daki 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.