Michael Jackson'ın ölümünün 10. yıl dönümünde mezarıyla ilgili dehşet veren gerçek ortaya çıktı!

Marlon, Jackson'ın tabutunun 18 bin dolar tuttuğunu ve Pop'un Kralı'na özel bir peruk takıldığını ve takma saçların omuzlarına kadar uzandığını söyledi. Kardeşi Jackson, bir makyaj sanatçısının ise Jackson sanki son kez sahneye çıkacakmış gibi makyaj yaptığını aktardı.