Michael Jackson'ın ölümünün 10. yıl dönümünde mezarıyla ilgili dehşet veren gerçek ortaya çıktı!
Popun kralı Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da, 50 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Aradan tam 10 sene geçti. Ancak her yeni gün, 'Jacko' hakkında bilmediğimiz bir gerçek öğreniyoruz. Bugün 10'uncu ölüm yıl dönümü olan Pop'un Kralı gündemden düşmüyor. Ailenin, ölümünün ardından Michael Jackson'ın bedeni için aşırı kaygı duyduğu ve bu nedenle efsanenin cenazesinin yerleştirildiği altın kaplama tabutun da betonla kaplandığı ortaya çıktı.
25.06.2019 11:12
- Son Güncelleme: 25.06.2019 11:28
Michael Jackson, sahne kostümü içinde, ikonik beyez eldivenlerinin de aralarında bulunduğu müzik hayatına damga vuran eşyalarla birlikte gömülmüştü.
O dönemde altın kaplama tabutla toprağa verileceği açıklanan Michael Jackson'ın ailesi, hırsızlar ve nebbaşlar (mezar soyguncuları) nedeniyle öyle kaygılanmış ki, tabutu betonla kaplama kararı almışlar.
DİĞER GALERİLER