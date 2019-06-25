GaleriMagazin

Michael Jackson'ın ölümünün 10. yıl dönümünde mezarıyla ilgili dehşet veren gerçek ortaya çıktı!

Popun kralı Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da, 50 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Aradan tam 10 sene geçti. Ancak her yeni gün, 'Jacko' hakkında bilmediğimiz bir gerçek öğreniyoruz. Bugün 10'uncu ölüm yıl dönümü olan Pop'un Kralı gündemden düşmüyor. Ailenin, ölümünün ardından Michael Jackson'ın bedeni için aşırı kaygı duyduğu ve bu nedenle efsanenin cenazesinin yerleştirildiği altın kaplama tabutun da betonla kaplandığı ortaya çıktı.

25.06.2019 11:12 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:28
Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıktı! İşte Michael Jackson hakkında bilinmeyen gerçekler

Michael Jackson, sahne kostümü içinde, ikonik beyez eldivenlerinin de aralarında bulunduğu müzik hayatına damga vuran eşyalarla birlikte gömülmüştü.

O dönemde altın kaplama tabutla toprağa verileceği açıklanan Michael Jackson'ın ailesi, hırsızlar ve nebbaşlar (mezar soyguncuları) nedeniyle öyle kaygılanmış ki, tabutu betonla kaplama kararı almışlar.

Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıktı! İşte Michael Jackson hakkında bilinmeyen gerçekler

Kardeşi Marlon, Jackson'ın oğlulları Prince Michael, Paris ve Blanket'ın "Babacığım seni çok seviyoruz, seni çok özleyeceğiz" yazılı notlarının da tabuta yerleştirildiğini açıkladı.

Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıktı! İşte Michael Jackson hakkında bilinmeyen gerçekler

O dönemde altın kaplama tabutla toprağa verileceği açıklanan Michael Jackson'ın ailesi, hırsızlar ve nebbaşlar (mezar soyguncuları) nedeniyle öyle kaygılanmış ki, tabutu betonla kaplama kararı almışlar.

Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıktı! İşte Michael Jackson hakkında bilinmeyen gerçekler

Kardeşi Marlon, Jackson'ın oğlulları Prince Michael, Paris ve Blanket'ın "Babacığım seni çok seviyoruz, seni çok özleyeceğiz" yazılı notlarının da tabuta yerleştirildiğini açıkladı.

Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıktı! İşte Michael Jackson hakkında bilinmeyen gerçekler

Marlon, Jackson'ın tabutunun 18 bin dolar tuttuğunu ve Pop'un Kralı'na özel bir peruk takıldığını ve takma saçların omuzlarına kadar uzandığını söyledi. Kardeşi Jackson, bir makyaj sanatçısının ise Jackson sanki son kez sahneye çıkacakmış gibi makyaj yaptığını aktardı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim
Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim