MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! "Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki..."
Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 69 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Anmasının gerçekleştiği AKM'deki salon hınca hınç dolarken Özkan Uğur, tören sonrası öğle namazına müteakip Taksim Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. İşte detaylar...
11.07.2023 14:05 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:32
Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
CENAZESİ KARACAAHMET GASİLHANESİ'NDEN ALINDI
Tören öncesi Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı.