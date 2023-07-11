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Haberler Magazin MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! "Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki..."

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! "Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki..."

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 69 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Anmasının gerçekleştiği AKM'deki salon hınca hınç dolarken Özkan Uğur, tören sonrası öğle namazına müteakip Taksim Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.07.2023 14:05 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:32
MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki...

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki...

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Uğur'un cenaze detayları belli oldu.

MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki...

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören düzenlendi.

MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki...

CENAZESİ KARACAAHMET GASİLHANESİ'NDEN ALINDI
Tören öncesi Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı.

MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur’a acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki...

AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ!
Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu.

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