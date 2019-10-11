MFÖ'den Özkan Uğur ve eşinin başına öyle bir şey geldi ki... 'MFÖ'nün eşi değil mi bu?'

'MFÖ'NÜN EŞİ DEĞİL MİYDİ BU?'

Bu sözleri duyunca kahkaha atan Özkan Uğur'un karşılığı da komik oldu: "Adım Özkan ama bazen Mazhar Özkan da oluyor, Mazhar Fuat Özkan da... Mazhar Fuat Özkan, Cemal Reşit Rey gibi tek isim haline geldi. Adımız MFÖ kaldı. Bazen yolda eşimi görüp 'MFÖ'nün eşi değil mi bu?" diyen bile oluyor."