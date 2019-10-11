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MFÖ'den Özkan Uğur ve eşinin başına öyle bir şey geldi ki... 'MFÖ'nün eşi değil mi bu?'

MFÖ grubu ile yıllardır sahnelerde olan Özkan Uğur ile eşi Aysun Aslan'ın başına önceki gün Nişantaşı'nda ilginç bir olay geldi.. MFÖ grubunun ünlü üyesini gören bir vatandaş, yanlarına gelerek "Siz Mazhar Özkan mıydınız?" diye sordu. Bunun üzerine Uğur'dan da komik bir karşılık geldi.

11.10.2019 09:35 - Son Güncelleme: 11.10.2019 09:44
MFÖ'den Özkan Uğur ve eşi şaşırttı: MFÖ'nün eşi değil mi bu?
MFÖ'den Özkan Uğur ve eşi şaşırttı: MFÖ'nün eşi değil mi bu?

Özkan Uğur ile eşi Aysun Aslan, önceki gün Nişantaşı'nda ilginç bir olay yaşadı. MFÖ grubunun ünlü üyesini gören bir vatandaş, yanlarına gelerek "Siz Mazhar Özkan mıydınız?" diye sordu. Bunun üzerine Uğur'dan da komik bir karşılık geldi.

MFÖ'den Özkan Uğur ve eşi şaşırttı: MFÖ'nün eşi değil mi bu?

SİZİ TELEVİZYONDA GÖRDÜM

Özkan Uğur ve eşi Aysun Aslan, önceki gün alışveriş için Nişantaşı'ndaydı. Parmağında bandaj olduğu görülen ünlü müzisyen, sorular üzerine küçük bir operasyon geçirdiğini söyledi.

MFÖ'den Özkan Uğur ve eşi şaşırttı: MFÖ'nün eşi değil mi bu?

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, Uğur'un yanına yaklaşarak "Sizi televizyonda gördüm. Üç kişi çalıyordunuz. Sizin adınız Mazhar Özkan mıydı?" diye sordu.

MFÖ'den Özkan Uğur ve eşi şaşırttı: MFÖ'nün eşi değil mi bu?

'MFÖ'NÜN EŞİ DEĞİL MİYDİ BU?'

Bu sözleri duyunca kahkaha atan Özkan Uğur'un karşılığı da komik oldu: "Adım Özkan ama bazen Mazhar Özkan da oluyor, Mazhar Fuat Özkan da... Mazhar Fuat Özkan, Cemal Reşit Rey gibi tek isim haline geldi. Adımız MFÖ kaldı. Bazen yolda eşimi görüp 'MFÖ'nün eşi değil mi bu?" diyen bile oluyor."

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