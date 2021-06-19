Metin Şentürk nasıl kör olduğunu böyle anlattı yürekleri yaktı! İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Metin Şentürk meğer...
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olarak hafızalara kazınan 55 yaşındaki görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olunca hakkındaki pek çok detay merak edilir oldu. Aslen nereli olduğundan, çocuğu olup olmadığına kadar pek çok konu merak edilen Metin Şentürk hakkında en çok merak edilen şey ise görme yetisini nasıl kaybettiği. İşte Metin Şentürk hakkında merak edilenler...
Metin Şentürk çok az kişinin bildiği, henüz çocuk yaştayken geçirdiği ve kör olmasına neden olan kazayı anlattı. 2014 yılında eski eşi Fulya Kalkavan'dan boşanan Metin Şentürk gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Metin Şentürk, yeni albüm sonrası çok az kişinin bildiği kazayı ilk kez kamuoyunla paylaştı.
Kısa süre önce yeni bir albüm çıkaran Metin Şentürk, görme engelli olmasına neden olan talihsiz kazayı anlattı. "Annem benim hayatımın mimarıdır, meleğimdir. Bugün oturduğum evin üstünde adı yazan hanımefendidir. Kalbimde bir elmastır" diyen Şentürk, küçükken kör olmasına neden olan kazayı da anlattı.
Şentürk "Yedi çocuklu bir ailenin üyesiyim. Fatih'te oturuyorduk. O gün bizim evde boya yapıyorlarmış. Ben de uyuyorum diye masanın üzerine koymuşlar. Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım" dedi.