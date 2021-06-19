Metin Şentürk nasıl kör olduğunu böyle anlattı yürekleri yaktı! İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Metin Şentürk meğer...

Şentürk "Yedi çocuklu bir ailenin üyesiyim. Fatih'te oturuyorduk. O gün bizim evde boya yapıyorlarmış. Ben de uyuyorum diye masanın üzerine koymuşlar. Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım" dedi.