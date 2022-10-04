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Haberler Magazin Metin Hara'dan 1 ay önce ayrılmıştı... O isimle yakalanan Hilal Altınbilek'ten aşk açıklaması geldi

Metin Hara'dan 1 ay önce ayrılmıştı... O isimle yakalanan Hilal Altınbilek'ten aşk açıklaması geldi

Ağustos ayının sonlarına doğru Metin Hara'dan ayrılan oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş çiftinin nişan törenine katıldı. Hilal Altınbilek'in yanındaki isimle aşk yaşadığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Hilal Altınbilek'ten iddialara yanıt geldi.

04.10.2022 14:33 - Son Güncelleme: 04.10.2022 14:41
Hilal Altınbilek hızlı çıktı! Metin Hara’yı bir ayda unuttu yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim...

METİN'İ 1 AYDA UNUTTU MU?

Hilal Altınbilek o isimle yakalandı, aşk iddiaları gündeme bombagibi düştü.

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Hilal Altınbilek hızlı çıktı! Metin Hara’yı bir ayda unuttu yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim...

Evlilik haberi beklenirken ayrılık haberiyle gündeme gelen Metin Hara - Hilal Altınbilek ikilisi mazide kaldı.

Hilal Altınbilek hızlı çıktı! Metin Hara’yı bir ayda unuttu yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim...

Hilal Altınbilek ilişkisi için "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı aldık. Hiçbir sorun yok. Umarım ikimiz için de hayırlı olur" dedi.

Hilal Altınbilek hızlı çıktı! Metin Hara’yı bir ayda unuttu yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim...

Altınbilek önceki gün yakın arkadaşlarının Çamlıca Köşkü'nde düzenlenen nişan törenine katıldı. Çıkışta sosyal medyada içerik üreten Metehan Ağaoğlu ile görüntülendi.

Hilal Altınbilek hızlı çıktı! Metin Hara’yı bir ayda unuttu yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim...

Aşk sorularını duymazdan gelen çift arabalarına binip hızla uzaklaştı. Bu durum kafaları karıştırırken aşk iddiaları da aldı başını gitti.

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