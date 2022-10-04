Metin Hara'dan 1 ay önce ayrılmıştı... O isimle yakalanan Hilal Altınbilek'ten aşk açıklaması geldi
Ağustos ayının sonlarına doğru Metin Hara'dan ayrılan oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş çiftinin nişan törenine katıldı. Hilal Altınbilek'in yanındaki isimle aşk yaşadığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Hilal Altınbilek'ten iddialara yanıt geldi.
04.10.2022 14:33 - Son Güncelleme: 04.10.2022 14:41
METİN'İ 1 AYDA UNUTTU MU?
Hilal Altınbilek o isimle yakalandı, aşk iddiaları gündeme bombagibi düştü.
Evlilik haberi beklenirken ayrılık haberiyle gündeme gelen Metin Hara - Hilal Altınbilek ikilisi mazide kaldı.
Hilal Altınbilek ilişkisi için "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı aldık. Hiçbir sorun yok. Umarım ikimiz için de hayırlı olur" dedi.