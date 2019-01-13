Metin Arolat 5 ayda 21 kilo verdi! İşte Metin Arolat'ın şaşırtan değişimi
Metin Arolat kilo veren ünlüler kervanına katıldı! Ünlü sanatçı Metin Arolat 5 ayda 21 kilo verdi! Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. Son olarak kilo veren ünlüler kervanına beş ayda 21 kilo veren Metin Arolat katıldı. İşte kilo değişimleri ile şaşırtan ünlüler...
Arolat, şu ifadeyi kullandı:
"Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası 21 inci kiloyu verme mutluluğu diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem'im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah. Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim. Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle, bel oyuntum varmış benim."