Metin Arolat 5 ayda 21 kilo verdi! İşte Metin Arolat'ın şaşırtan değişimi

Arolat, şu ifadeyi kullandı:

"Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası 21 inci kiloyu verme mutluluğu diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem'im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah. Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim. Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle, bel oyuntum varmış benim."