Mesut Özil’in ilk göz ağrısına bakın! Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Büyük kızının doğum günü partisinden yayınladı

Amine Gülşe ve Mesut Özil, 6 Haziran 2019'da nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Eda ve Ela adlarında iki kız çocuğu oldu. Çiftin il göz ağrısı Eda, önceki gün 4 yaşına bastı. Amine Gülşe ise doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Çekirdek aile pozunu yayınlayan Gülşe'nin paylaşımında Eda'nın son hali dikkat çekti.