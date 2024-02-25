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Mesut Özil’in ilk göz ağrısına bakın! Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Büyük kızının doğum günü partisinden yayınladı

Amine Gülşe ve Mesut Özil, 6 Haziran 2019'da nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Eda ve Ela adlarında iki kız çocuğu oldu. Çiftin il göz ağrısı Eda, önceki gün 4 yaşına bastı. Amine Gülşe ise doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Çekirdek aile pozunu yayınlayan Gülşe'nin paylaşımında Eda'nın son hali dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:53 Güncelleme 25 Şubat 2024, 16:07
Mesut Özil’in ilk göz ağrısına bakın! Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Büyük kızının doğum günü partisinden yayınladı 1

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil, 30 Mart 2020'de ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Mesut Özil’in ilk göz ağrısına bakın! Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Büyük kızının doğum günü partisinden yayınladı 2

Çiftin Eda ismini koydukları kızları dünyaya gelmişti. Daha sonra da kızları Ela'ya kavuşan ünlü çift, büyük kızları Eda'nın 4. yaşına özel bir parti düzenledi.

Mesut Özil’in ilk göz ağrısına bakın! Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Büyük kızının doğum günü partisinden yayınladı 3

Eda Özil'in doğum günü partisine Buse Varol, Özlem Ada Şahin, Almeda Abazi de katıldı.

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