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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'yi daha önce hiç böyle görmediniz! 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe meğer...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'yi daha önce hiç böyle görmediniz! Son günlerde Türkiye Mesut Özil ve ailesini konuşuyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi ile birlikte gözler Özil ailesinin üzerinde. Başarılı futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe güzelliği ile hayran bırakıyor. 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe'nin bebekliğini görenler, 'O zamanlardan belliymiş güzelliği' yorumlarında bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni ismi Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin bebeklik halleri...

19.01.2021 16:58 - Son Güncelleme: 19.01.2021 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





