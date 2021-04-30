RAMAZAN İMSAKİYE
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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Basının yakından takip ettiği ünlü ailelerden olan Özil ailesinin güzeli Amine Gülşe, sosyal medya gündeminde. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi ile gündemden düşmeyen Amine Gülşe'nin güzelliği hayran bırakan cinsten... 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe'yi görenler, 'Genlerden gelen güzellik' diyor.

30.04.2021 09:40 - Son Güncelleme: 30.04.2021 09:44
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Mesut Özil ile Amine Gülşe sosyal medya gündeminde... Özellikle Mesut Özil'in eşi magazin gündeminden düşmüyor. Attığı her adım takip edilen yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Amine Gülşe'nin annesini görenler ikilinin benzerliğine dikkat çekiyor.

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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...

İşte annesine benzerliği ile dikkat çeken Amine Gülşe başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ AYŞEN ŞENER

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...