Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Türkiye güzeli Amine Gülşe annesinin aynısı...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Mesut Özil ile Amine Gülşe sosyal medya gündeminde... Özellikle Mesut Özil'in eşi magazin gündeminden düşmüyor. Attığı her adım takip edilen yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Amine Gülşe'nin annesini görenler ikilinin benzerliğine dikkat çekiyor.