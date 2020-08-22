Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Güzellik anneden
2019 yılında Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile hayatını birleştiren, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, geride bıraktığımız Mart ayında ilk bebeğini kucağına almıştı. Mesut Özil'e hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan elini eteğini çeken Amine Gülşe sosyal medyada oldukça aktif. Annesinin doğum gününü kutlamak için bir paylaşımda bulunan Amine Gülşe'nin annesine olan benzerliği ağızları açık bıraktı. İşte başta Amine Gülşe başta olmak üzere ünlülerin anneleri.
22.08.2020 12:26
- Son Güncelleme: 22.08.2020 12:26
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