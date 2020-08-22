Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Güzellik anneden

Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.