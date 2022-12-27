Mesut Özil'den annesi Gülizar Özil'e duygusal satırlar: "Senin evladın olmak en büyük şansım annem..."
Mesut Özil'den annesi Gülizar Özil'e duygusal satırlar... Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, 2019 yılında sevgilisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğinden Eda ve Ela adında iki kızı olan Mesut Özil, annesinin doğum gününü işte böyle kutladı.
27.12.2022 09:15 - Son Güncelleme: 27.12.2022 09:21
"SENİN EVLADIN OLMAK EN BÜYÜK ŞANSIM ANNEM..."
Mesut Özil'den annesi Gülizar Özil'e duygusal satırlar...
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, 2019 yılında sevgilisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturmuştu.
"SENİN EVLADIN OLMAK EN BÜYÜK ŞANSIM"
Mesut Özil, Gülizar Özil ile birlikte çekilen yeni ve eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Futbolcu, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Senin evladın olmak en büyük şansım, iyi ki varsın. İyi ki doğdun annem. Seni çok seviyorum. Allah seni bizden eksik etmesin..." ifadelerini not düştü. Özil'in paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.