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Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe Hindistan'a mutluluk saçtı! Özil ailesi bir kez daha gönülleri kazandı

'Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hindistan'daki bir huzurevine pasta yollayarak oradaki tüm yaşlıları mutlu etti. Gelen sürpriz hediyelerle de mutlulukları iki kat artan huzurevi sakinleri, üzerinde Mesut Özil'in resminin bulunduğu pastayı keserek ünlü futbolcuya teşekkür ettiler. Yardımsever kişilikleriyle milyonların kalbini kazanan Amine Gülşe ve Mesut Özil, yaptıkları bu son iyilikle herkesin takdirini bir kez daha kazandı.

05.10.2020 09:34 - Son Güncelleme: 05.10.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





