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Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe Hindistan'a mutluluk saçtı! Özil ailesi bir kez daha gönülleri kazandı
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe Hindistan'a mutluluk saçtı! Özil ailesi bir kez daha gönülleri kazandı
'Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hindistan'daki bir huzurevine pasta yollayarak oradaki tüm yaşlıları mutlu etti. Gelen sürpriz hediyelerle de mutlulukları iki kat artan huzurevi sakinleri, üzerinde Mesut Özil'in resminin bulunduğu pastayı keserek ünlü futbolcuya teşekkür ettiler. Yardımsever kişilikleriyle milyonların kalbini kazanan Amine Gülşe ve Mesut Özil, yaptıkları bu son iyilikle herkesin takdirini bir kez daha kazandı.
05.10.2020 09:34
- Son Güncelleme: 05.10.2020 09:34
İngiltere'de yaşayan ve Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe, yine gönülleri fethetti. Ülkemizde ve daha birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara el uzatan çift, bu kez de Hindistan'daki yaşlıları sevindirdi.
İKİSİ DE İYİLİK MELEĞİ
2019'daki düğünlerinde de davetlilerden Big Shoe Vakfı'na bağış isteyerek 1000 çocuğun ameliyat masraflını karşılayan ünlü çift bu kez de Hindistan'daki yaşlılar için harekete geçti.
'Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hindistan'daki bir huzurevine pasta yollayarak oradaki tüm yaşlıları mutlu etti. Gelen sürpriz hediyelerle de mutluluktan havalara uçan huzurevi sakinleri, üzerinde Mesut Özil'in resminin bulunduğu pastayı keserek ünlü futbolcuya teşekkür ettiler.
Yardımsever kişilikleriyle milyonların kalbini kazanan Amine Gülşe ve Mesut Özil, yaptıkları bu son iyilikle herkesin takdirini bir kez daha kazandı. peki ünlüler dünyasında kim kiminle birlikte? İşte yardımsever çiftimiz Mesut-Amine Özil ve ünlülerin hayat arkadaşları...
SONER SARIKABADAYI VE EŞİ CAMELO LOPEZ