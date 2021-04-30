Mesut Özil aşka geldi! Oyuncu eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı “Hep yanımda olduğun için teşekkürler”
Fenerbahçe'de top koşturan ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabında eşi Amine Gülşe'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Gülşe ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Özil, "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü futbolcunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek güzel oyuncunun doğum gününü kutladı. İşte ünlü oyuncu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin doğum gününe özel yaptığı o paylaşım…
30.04.2021 21:23
- Son Güncelleme: 30.04.2021 21:23
Amine Gülşe ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü futbolcu Mesut Özil, 2020'nin Mart ayında ise kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı.
Oyuncu Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren Mesut Özil, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.
Amine Gülşe ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Özeil, paylaşımının altına "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düşerek eşinin doğum gününü kutladı.
Mesut Özil'in romantik paylaşımının ardından Amine Gülşe başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı merak konusu oldu. İşte başta Amine Gülşe olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993