Mesut Özil aşka geldi! Oyuncu eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı “Hep yanımda olduğun için teşekkürler”

Fenerbahçe'de top koşturan ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabında eşi Amine Gülşe'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Gülşe ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Özil, "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü futbolcunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek güzel oyuncunun doğum gününü kutladı. İşte ünlü oyuncu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin doğum gününe özel yaptığı o paylaşım…

30.04.2021 21:23 - Son Güncelleme: 30.04.2021 21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





