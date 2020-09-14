Mesut Özil - Amine Gülşe çifti Kraliyet Ailesi’ne komşu oluyor! Servetiyle konuşulan Mesut Özil'in yeni evinin ücreti...
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor! Servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı. Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. 2019 yılında dünyaevin giren Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni evinin ücreti dudak uçuklatan cinsten...
2019 yılında dünyaevin giren Mesut Özil ve Amine Gülşe, kısa bir süre önce ilk çocuklarını kucağına almıştı. Arsenal'de top koşturan Özil, ailesine yeni malikane almak için kolları sıvadı. Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.
KRAL ÖZİL!
Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis... Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.