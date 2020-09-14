Haberler Galeri Magazin Mesut Özil - Amine Gülşe çifti Kraliyet Ailesi’ne komşu oluyor! Servetiyle konuşulan Mesut Özil'in yeni evinin ücreti...

Mesut Özil - Amine Gülşe çifti Kraliyet Ailesi’ne komşu oluyor! Servetiyle konuşulan Mesut Özil'in yeni evinin ücreti...

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor! Servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı. Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. 2019 yılında dünyaevin giren Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni evinin ücreti dudak uçuklatan cinsten...

14.09.2020 13:50 - Son Güncelleme: 14.09.2020 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





